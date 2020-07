Atalanta, il cammino verso la finale di Champions League: tutte le avversarie (Di venerdì 10 luglio 2020) Delineato l’eventuale cammino dell’Atalanta verso la finale di Champions League. In ottica quarti di finale poteva andare decisamente meglio, stesso discorso non si può fare per la parte del tabellone: tra il 12 e il 15 agosto gli uomini di Gasperini dovranno vedersela con il Paris Saint-Germain, ricordiamo privo di Cavani e Meunier. Se gli orobici dovessero uscire vincenti dalla gara secca contro i parigini, avrebbero dinanzi a loro una semifinale niente male, contro la vincente di Lipsia-Atletico Madrid. Una magica finale sarà ovviamente contro un avversario dell’altra parte del tabellone, contenente Juventus, Lione, Napoli, Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City: ... Leggi su sportface

