Astoi al Governo “Non è più accettabile l’indifferenza per il turismo”

ROMA (ITALPRESS) – Da cinque mesi Astoi Confindustria Viaggi, in rappresentanza del comparto del tour operating, chiede al Mibact e al Governo interventi urgenti e concreti per la sopravvivenza di queste imprese. "Giunti quasi al termine dell'iter di conversione in legge del DL Rilancio si può dire senza tema di smentita, che ogni aspettativa è stata disattesa e l'impressione è che non vi sia l'intenzione di salvaguardare un comparto e buona parte delle 80.000 famiglie che vi lavorano", spiega l'associazione di categoria, che prosegue: "Il più completo disinteresse per il turismo organizzato è ormai evidente e tangibile. Il settore non è fatto solo di alberghi e stabilimenti balneari, si tratta di una filiera complessa i cui attori sono tutti ugualmente

