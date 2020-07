Astensione sulla mozione anti-Maduro. Ennesimo favoretto dei grillini al regime venezuelano (Di venerdì 10 luglio 2020) Ennesimo "favoretto" del Movimento 5 stelle al regime venezuelano di Nicolas Maduro. Giovedì 9 luglio, infatti, nell'Europarlamento è stata votata ad ampissima maggioranza una risoluzione sulla crisi sanitaria e politica di Caracas. Sostanzialmente il Parlamento europeo ha ribadito la sua «profonda preoccupazione per la gravità dell'emergenza umanitaria in Venezuela». Nel testo, adottato con 487 voti a favore, 119 contrari con 79 astensioni, i deputati hanno chiesto un'azione urgente per prevenire la crisi umanitaria e della salute pubblica in Venezuela, che è già stata aggravata dalla pandemia di Covid-19. Esortano le autorità venezuelane a riconoscere la crisi umanitaria in atto, a impedirle di deteriorarsi ulteriormente ... Leggi su iltempo

taseenb : @SMaurizi @fattoquotidiano L’Italia giá era colonia USA ma dagli anni ‘90 si associa la dirigenza dell’ex PCI: Ital… - pazienti : #9Luglio: con 235 favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione, il #Senato ha definitivamente approvato la #legge su… - Europeo91785337 : @UnoNemoNessuno @LaNotiziaTweet Tutte cose buone ma capitalismo di relazione è sempre li a dettare legge sulla sost… - AllenatoreSalut : Con 235 favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione, ieri il #Senato ha definitivamente approvato la #legge sulla… - emilysnora : sono chiaramente di parte ma come fai a votare per hyle 'scommetto sulla tua verginità' hunt?? piuttosto il monaste… -

Ultime Notizie dalla rete : Astensione sulla Astensione sulla mozione anti-Maduro. Ennesimo favoretto dei grillini al regime venezuelano Il Tempo Ue. L’europarlamento lancia l’allarme sulla sottrazione di bambini giapponesi ai genitori europei

Gli eurodeputati sono preoccupati per l’elevato numero di casi di sottrazione di minori da parte dei genitori, a causa della riluttanza del Giappone a rispettare il diritto internazionale. In una riso ...

Riforma sul turismo, Rovereto ha vinto la battaglia: 11 Apt. Via libera della commissione al ddl ma restano ancora tanti nodi da sciogliere

TRENTO. L'azienda per il turismo della città della Quercia ha vinto la sua battaglia (Qui articolo). La compattezza e la coesione del territorio ha piegato la Provincia. I maxi-ambiti sono ufficialmen ...

Gli eurodeputati sono preoccupati per l’elevato numero di casi di sottrazione di minori da parte dei genitori, a causa della riluttanza del Giappone a rispettare il diritto internazionale. In una riso ...TRENTO. L'azienda per il turismo della città della Quercia ha vinto la sua battaglia (Qui articolo). La compattezza e la coesione del territorio ha piegato la Provincia. I maxi-ambiti sono ufficialmen ...