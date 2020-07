Ascolti TV | Giovedì 9 luglio 2020. Temptation (21.3%) doppia Che Dio Ci Aiuti (10.5%). Diaco (10.2%) travolto da Can (21.2%) e Una Vita (19.6%). Maya (1.8%) battuta pure da Matrigne Senza Scrupoli (2.4%) (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonella Elia Nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2020, su Rai1 la maratona Che Dio Ci Aiuti in replica ha conquistato 1.692.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 alle 0.31 – la seconda puntata di Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.550.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 849.000 spettatori pari al 4.2% di share. A seguire NCIS New Orleans segna 729.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Fast & Furious – Solo Parti Originali ha intrattenuto 1.002.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 la replica di Mia Martini – Fammi Sentire Bella ha raccolto davanti al video 979.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 I Legnanesi - Signori si nasce… e noi totalizza un a.m. di 682.000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio

