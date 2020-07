Ascoli-Salernitana oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Ascoli-Salernitana sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie B 2019/2020. E’ probabilmente una delle partite più importanti del campionato: da una parte i marchigiani che cercano una vittoria per portarsi fuori dalla zona playout, dall’altra i campani alla ricerca di tre punti per confermarsi in zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 10 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

