Arrivare in Italia dall’estero: come fare e quali sono i paesi interdetti (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ordinanza firmata ieri dal ministro della salute Roberto Speranza che blocca l’ingresso in Italia dai paesi a rischio Covid ha alimentato ulteriori dubbi sulle modalità d’ingresso nel nostro paese se si proviene dall’estero. La domanda si è fatta infatti frequente: chi e come si può entrare in Italia dall’estero? Da quali paesi si può entrare in Italia? La risposta non è scontata, perché ci sono diverse situazioni di cui tenere conto, le elenchiamo di seguito. Possono entrare in Italia, senza restrizioni e senza la necessità di sottoporsi all’isolamento fiduciario di 14 giorni, tutte le persone provenienti dagli stati membri ... Leggi su italiasera

