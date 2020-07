Arrestato e bloccato a terra per cinque minuti (VIDEO). I poliziotti: “Ci ha aggrediti” (Di venerdì 10 luglio 2020) Arrestato e bloccato a terra per cinque minuti a Verona. I poliziotti si difendono: “Ha opposto resistenza”. VERONA – E’ polemica a Verona per un VIDEO pubblicato sul sito di La Repubblica. Nel filmato si vede un uomo Arrestato dai poliziotti e bloccato per cinque minuti a terra con un ginocchio sul collo. Immagini che hanno subito provocato critiche sui social (e non solo) con alcuni testimoni che hanno smentito la ricostruzione della Procura che parlava di “resistenza e aggressione”. “Nessuna resistenza – hanno detto alcuni presenti citati dal quotidiano italiano – gli sono stati addosso in tre e gridava dal ... Leggi su newsmondo

repubblica : Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per cinque minuti. Il video di una testimone [di PAOLO BERIZ… - repubblica : Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per cinque minuti. Il video di una testimone - Majden3 : RT @buonweekend: Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per cinque minuti. Il video di una testimone - Alien1it : #Verona, arrestato e bloccato a terra da tre poliziotti per cinque minuti. Il video di una testimone - ettoreb74 : @SkyTG24 Agenti che fanno il loro dovere. A me ad es. nessuno ha mai bloccato a terra (e nemmeno arrestato). Né spa… -