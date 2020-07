"Aripijate": Mara Venier vede Temptation? Sfottò al fidanzato di Antonella Elia (Di venerdì 10 luglio 2020) Mara Venier fan indiscussa di Temptation Island. La conduttrice di Domenica In, in occasione della seconda puntata del reality show di Canale 5, ha commentato le dichiarazioni di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. L'attore, preso dalla gelosia di un giro in barca tra la compagna e il tentatore Alessandro, si è paragonato al giovane dicendo che un po' gli somiglia. Un'uscita che ha immediatamente suscitato l'ilarità del web, compresa quella della conduttrice di Rai Uno che ha chiuso la questione su Instagram con un semplice “Aripijate” per poi aggiungere “tale e quale“. Il tutto ovviamente corredato da emoji che ridono, giusto a sottolineare quel pizzico di ironia. Leggi su liberoquotidiano

infoitcultura : Mara Venier commenta Pietro Delle Piane a Temptation Island: “Aripijate” -

Ultime Notizie dalla rete : Aripijate Mara Mara Venier commenta Pietro Delle Piane a Temptation Island: “aripijate” Trash Italiano Mara Venier interviene su Pietro, fidanzato di Antonella Elia: “Aripijate”

Mara Venier, popolare conduttrice del talk show di Rai 1 Domenica In, è tornata a far parlare di sé per un ironico ed inaspettato commento sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, ...

Mara Venier commenta Pietro Delle Piane a Temptation Island: “Aripijate”

Mara amata anche dalle giovani generazioni. E Mara sta diventando sempre più famosa anche su Instagram. Fa vedere anche i suoi progressi con la gamba. Mara sensuale in uno scatto in bianco… Leggi ...

Mara Venier, popolare conduttrice del talk show di Rai 1 Domenica In, è tornata a far parlare di sé per un ironico ed inaspettato commento sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, ...Mara amata anche dalle giovani generazioni. E Mara sta diventando sempre più famosa anche su Instagram. Fa vedere anche i suoi progressi con la gamba. Mara sensuale in uno scatto in bianco… Leggi ...