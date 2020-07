ARERA: Roberto Malaman nominato nuovo Segretario generale (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Nell’odierna riunione straordinaria, il Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – preso atto del rientro nei ruoli del Senato della Repubblica del Consigliere Edoardo Battisti – ha nominato quale nuovo Segretario generale dell’Autorità, a decorrere dal 13 luglio 2020, Roberto Malaman, attuale direttore Advocacy Consumatori e Utenti. La scelta è stata effettuata valorizzando il percorso pluriennale di Roberto Malaman, che dal 1997 assicura la propria professionalità all’interno dell’Autorità, nella quale ha ricoperto in precedenza anche il ruolo di Direttore generale. Laureato in economia e commercio presso ... Leggi su quifinanza

