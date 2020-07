Aprilia, positivo al Coronavirus rifiuta il ricovero e se ne va tranquillamente in giro: intervengono le forze dell’ordine (Di venerdì 10 luglio 2020) Un comportamento a dir poco incosciente quello di un uomo di Aprilia risultato positivo al Covid-19. L’uomo qualche giorno fa si era recato in ospedale presso il Santa Maria Goretti di Latina per effettuare il tampone dato che, da diversi giorni, presentava sintomi riconducibili al Coronavirus. In attesa dei risultati l’uomo era poi tornato a casa, ad Aprilia. Una volta accertata la sua positività, l’ospedale ha comunicato all’uomo la necessità di un ricovero ed ha inviato un’ambulanza al suo domicilio. Una volta sul posto, però, i sanitari del 118 non hanno trovato l’uomo in casa. Nonostante avesse già ricevuto la conferma della sua positività, l’uomo se ne era andato tranquillamente in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

