Appuntamento con il nostro economista gourmet, il dott. Marcello Gianferotti (Di venerdì 10 luglio 2020) Benvenuti ad un nuovo Appuntamento con il nostro economista gourmet, il dott. Marcello Gianferotti. Anzitutto come sta Marcello? Come sta vivendo questo periodo di isolamento volontario? Bene, Benone. Ovviamente preoccupato. Come passo il mio tempo? Ebbene godendomi mio figlio, leggendo quei libri sempre rimandati per mancanza di tempo (adesso sto leggendo Josè Mijica En su Palabras), mi godo la mia famiglia, scrivo e cerco di passare il tempo al meglio. La mia speranza è che passato questo periodo il mondo ne tragga insegnamento. Che la gente possa capire quanto sia brutto essere emarginati; quanto sia facile scappare (vedi la corsa al treno di Milano e non solo); quanto sia brutto fuggire e non trovare accoglienza o essere ... Leggi su laprimapagina

RaiRadio2 : Non è venerdì senza #Back2Back Speciale Let's Play! Domani sera, a raccontarsi, ci sarà @MetaErmal ?? Appuntamento… - ItalianAirForce : Primo appuntamento con la rubrica #FrecceTricolori Best Bits che vi mostrerà e vi farà entrare nel vivo delle evolu… - matteosalvinimi : Potrai anche firmare online qui: - Sylvaine88 : RT @SalaLettura: Guardai quelle colline, erano vere * là si erano a lungo come da un esilio diretti oscuramente i pensieri del ritorno, *… - dorcopio__ : LA MIA RAGAZZA È RIUSCITA A PRENDERE LE MAGLIE CON SASUKE E NARUTO Guardate come questa domenica usciamo per un'ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamento con Buon riscontro per il primo appuntamento con “Le Piazze della Musica” Le foto Vasto Web José Mourinho perde la pazienza dopo Tottenham-Bournemouth e abbandona l’incontro con la stampa

Perché Mourinho ha abbandonato l'incontro con i giornalisti dopo Tottenham-Bournemouth Lo sa bene José Mourinho che innervosito probabilmente dalla mancata vittoria, non ha dimostrato molta pazienza ...

Temptation Island 2020, anticipazioni terza puntata: Ciavy e Valeria, arriva il falò di confronto

L’appuntamento è come sempre fissato al prossimo giovedì ... La donna, infatti, si sarebbe lasciata andare evidentemente un po’ troppo con il tentatore Alessandro Basciano. La visione di alcune ...

Perché Mourinho ha abbandonato l'incontro con i giornalisti dopo Tottenham-Bournemouth Lo sa bene José Mourinho che innervosito probabilmente dalla mancata vittoria, non ha dimostrato molta pazienza ...L’appuntamento è come sempre fissato al prossimo giovedì ... La donna, infatti, si sarebbe lasciata andare evidentemente un po’ troppo con il tentatore Alessandro Basciano. La visione di alcune ...