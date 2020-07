Appalti truccati, scandalo nell’Esercito Italiano: arrestati 16 militari (Di venerdì 10 luglio 2020) Un vero e proprio terremoto giudiziario sta sconvolgendo l’Esercito Italiano. Molti pubblici ufficiali secondo il Gip, intascavano mazzette per favorire gli Appalti truccati nella PA. Un vero e proprio scandalo sta travolgendo il mondo dell’esercito Italiano. Questa mattina infatti, la squadra mobile di Roma ha arrestato 26 persone. Tra questi, risultano ben sedici militari. L’indagine … L'articolo Appalti truccati, scandalo nell’Esercito Italiano: arrestati 16 militari proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

