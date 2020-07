Anzio, aggiornamento Coronavirus: 9 casi positivi, ecco la situazione (Di venerdì 10 luglio 2020) ‘Al momento i cittadini positivi al Coronavirus , in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono diminuiti a nove (2 ricoverati in ospedale e 7 in isolamento domiciliare). La situazione è monitorata costantemente dall’Asl’ – così in una nota il Sindaco di Anzio Candido De Angelis Anzio, aggiornamento Coronavirus: 9 casi positivi, ecco la situazione su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, aggiornamento Coronavirus: 9 casi positivi, ecco la situazione - rotaruchristina : RT @rep_roma: Anzio, investe per razzismo due volte con l'auto un immigrato [aggiornamento delle 17:52] - rep_roma : Anzio, investe per razzismo due volte con l'auto un immigrato [aggiornamento delle 17:52] - LatinaBiz : Tampone Sono aumentati ancora i contagi da coronavirus nel territorio di Anzio A confermarlo è il Comune nel quot… - CorriereCitta : Anzio, aggiornamento Coronavirus: 11 i cittadini positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio aggiornamento Coronavirus, aumentano i casi ad Anzio: gli attuali positivi salgono a 10 LatinaToday Insultano immigrato e lo investono con l'auto per due volte, poi lo lasciano in fin di vita e fuggono

Lo hanno insultato per poi investirlo per ben due volte mentre era in bici. Due trentenni sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di Anzio ( Roma) con l'accusa di tentato omicidio ai da ...

Coronavirus: guarita una donna a Nettuno, diminuiscono i positivi ad Anzio

Buone notizie da Nettuno dove una donna, che era risultata positiva al coronavirus, è stata dichiarata guarita. La notizia è stata diffusa dal Comune nel consueto aggiornamento quotidiano sulla situaz ...

Lo hanno insultato per poi investirlo per ben due volte mentre era in bici. Due trentenni sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di Anzio ( Roma) con l'accusa di tentato omicidio ai da ...Buone notizie da Nettuno dove una donna, che era risultata positiva al coronavirus, è stata dichiarata guarita. La notizia è stata diffusa dal Comune nel consueto aggiornamento quotidiano sulla situaz ...