Antonella Elia si nasconde da Pietro Delle Piane | Chi è l’ex fidanzato Fabiano (Di venerdì 10 luglio 2020) Antonella Elia si nasconde Pietro Delle Piane, continuando a sentire il suo ex Fabiano di nascosto, visto che l’uomo è molto geloso. Chi è Fabiano? Scopriamolo insieme. La seconda puntata di Temptation Island ha visto come protagonisti Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia è ancora abbastanza unita, ma alcuni equilibri iniziano a vacillare. … L'articolo Antonella Elia si nasconde da Pietro Delle Piane Chi è l’ex fidanzato Fabiano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : TUTTI NOI SIAMO ANTONELLA ELIA. #TemptationIsland - trash_italiano : AMO ANTONELLA ELIA CHE CERCA DI GETTARE BENZINA SUL FUOCO ?? #TemptationIsland - LucreziaArrigon : Comunque anche io voglio un fidanzato delfino perché come dice Antonella Elia non potrei mai stare con uno che non… - freetwoforce : RT @magicawaitsforu: Buonanotte solo ad Antonella Elia e alle sue perle. #TemptationIsland - blogtivvu : Chi è Fabiano, ex fidanzato di Antonella Elia: “Mi sento di nascosto” -