Anticipazioni Una Vita dal 12 al 18 luglio | il nuovo marito di Genoveva

Le Anticipazioni di Una Vita, delle puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 luglio 2020, annunciano che Genoveva torna ad Acacias, dopo aver giurato vendetta contro i vicini. La donna riappare nel ricco quartiere con uomo misterioso, Alfredo Bryce. Dopo di che, sorprende Ursula in casa sua e la caccia in malo modo.

