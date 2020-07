Anticipazioni Temptation Island, terza puntata: Ciavy chiede il falò di confronto con Valeria (Di venerdì 10 luglio 2020) Ecco cosa succederà nelle terza puntata di Temptation Island, deluso e arrabbiato Ciavy vuole il confronto anticipato con Valeria Continuano i colpi di scena a Temptation Island, dopo la messa in onda di ieri della seconda puntata i telespettatori sono curiosi di scoprire cosa succederà nella terza puntata. La terza puntata andrà in onda il 16 luglio ma alcune Anticipazioni sono state già svelate. Nella puntata di ieri abbiamo visto il falò anticipato di Sofia e Alessandro, i due hanno deciso di lasciare insieme il reality, le altre cinque coppie stanno ancora mettendo alla ... Leggi su nonsolo.tv

A Temptation Island, Antonio si prende gioco dei sentimenti di Annamaria che non si rassegna all’idea di lasciarlo dopo due anni e mezzo di svolazzamenti di fiore in fiore: "E' confuso, gli do tempo".Temptation Island 2020: falò di confronto tra Valeria e Ciavy? Giunge al termine anche la seconda puntata di Temptation Island 2020 che, proprio sul finale, ci regala le anticipazioni del prossimo app ...