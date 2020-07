Anna Tatangelo, il nuovo fidanzato del mondo della musica: “Ecco chi è” (Di venerdì 10 luglio 2020) Anna Tatangelo ha serenamente voltato le spalle alla sua vecchia vita, quella che l’ha resa la donna forte e matura di oggi. Dopo un cambiamento simile è inevitabile intuirlo anche nella sua nuova produzione musicale e non solo, persino esteriormente. Lo ha confermato lei stessa al Corriere della Sera: “Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide”. Per quanto riguarda la sua nuova musica, in parte ancora inedita, la celebre voce ha lasciato riemergere dalla sua anima la vecchia ragazza di periferia. Il pop al quale ci ha sempre abituati è stato sostituito da una sorta di mix tra rap e ... Leggi su tuttivip

La cantante sta vivendo una nuova storia d'amore

