Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo l’addio a Gigi D’Alessio: ecco chi è (Di venerdì 10 luglio 2020) Anna Tatangelo ha un nuovo amore: si tratterebbe di un suo musicista dopo l’addio a Gigi D’Alessio, la bella Anna Tatangelo ha letteralmente cambiato vita in tutti i sensi. Prima ha deciso di stravolgere il suo look in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, ovvero dai capelli castani è passata ad una chioma biondo platino. Il brano in questione, ‘Guapo’ lo ha realizzato insieme all’interprete partenopeo Geolier. Ma le novità non sono terminate qui. Pare che la cantante di Sora abbia un nuovo amore. Secondo quanto riportato dal noto magazine Diva e Donna, la 33enne avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con un musicista della sua band. Ad oggi non è ancora stata ... Leggi su kontrokultura

