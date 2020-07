Animare Cartoon Film Festival 2020: la decima edizione online dal 16 luglio su IlCinemino@Home (Di venerdì 10 luglio 2020) Grazie a Sedicicorto Forlì International Film Festival e Il Cinemino, torna il Festival dedicato ai corti di animazione per i più piccoli, che festeggia il suo decennale in una nuova versione online. L'emergenza sanitaria sembrava dover bloccare i festeggiamenti per il primo decennale di Animare Cartoon Film Festival, evento cinematografico organizzato da Sedicicorto Forlì International Film Festival, in partnership con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli. Gli organizzatori avevano invano cercato di poter svolgere l'edizione in presenza, nella consueta cornice della città ... Leggi su movieplayer

Nonostante le restrizioni dovute alle misure anticontagio, Cartoon Club torna anche in questo 2020 con l’edizione numero 36. Purtroppo mancheranno la mostra mercato RiminiComix e la cosplay convention ...

