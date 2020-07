Altaforte Edizioni, cancellata la pagina Facebook della casa editrice sovranista: “Censura inaccettabile” (Di venerdì 10 luglio 2020) Facebook cancella la pagina di Altaforte Edizioni. La motivazione, secondo il social network, è la pubblicazione di “contenuti che incitano all’odio”. “Decisione assurda e inaccettabile – si legge in una nota diffusa dalla casa editrice – che non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti”. “Quella di censurare la pagina, senza possibilità di replica, – continua la nota – è una decisione puramente politica, dovuta al fatto che la nostra è una casa editrice sovranista e non allineata, posizione evidentemente scomoda per i guardiani del pensiero unico”.“Non vogliamo commentare ulteriormente – si ... Leggi su nuovasocieta

