AlphaTauri, ecco la nuova collezione primavera/estate 2021 (Di venerdì 10 luglio 2020) AlphaTauri ha voluto presentare la sua collezione primavera/estate 2021 in un modo che fino a qualche mese fa sarebbe stato piuttosto convenzionale, mentre in questa fase di uscita dal lockdown si è rivelato piuttosto originale, anzi unico. Il brand di moda premium che fa capo a Red Bull ha deciso di svelare i nuovi modelli nei pressi del circuito austriaco di Spielberg, dove domenica scorsa è ricominciato il Campionato di Formula 1. Questo perché AlphaTauri è anche una scuderia impegnata in F1, con le monoposto motorizzate Honda guidate da Daniil Kvjat e Pierre Gasly. Il circuito era off-limits - la F1 ha stabilito regole precise e rigidissime per l'accesso ai Gran Premi, che è riservato solo uno stretto numero di addetti ai lavori – e dalla ... Leggi su gqitalia

