Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per temporali, possibili fenomeni intensi (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni Meteo, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica che riguarda principalmente la serata di oggi, venerdì 10 luglio 2020, e la giornata di domani, sabato 11 luglio 2020. Nel corso del tardo pomeriggio/sera di oggi, sono possibili rovesci o temporali con probabilità molto bassa di fenomeni intensi. Per la giornata di domani è prevista una marcata instabilità con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio/temporalesco dapprima sulle zone alpine e prealpine, in estensione nel pomeriggio/serata anche alla pianura. Saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, ... Leggi su meteoweb.eu

