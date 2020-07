Allerta Meteo, sarà un Sabato sera di maltempo estremo al Nord: alto rischio grandine e tornado [MAPPE e DETTAGLI] (Di venerdì 10 luglio 2020) Allerta Meteo – Conferme sul Raid temporalesco anche localmente incisivo su diverse regioni settentrionali nel corso della giornata di domani. Il regime anticiclonico che sta interessando l’Italia e il Mediterraneo centrale oramai da qualche giorno, subirà un attacco, non a tutto campo, per il momento ancora localizzato, tuttavia incisivo sulla parte settentrionale, per l’affondo di un cavo depressionario Nordeuropeo. Questo inizierà a influenzare i settori alpini e prealpini già nel corso della giornata odierna, apportando, in particolare nelle ore pomeridiane, un progressivo incremento dell’instabilità, con nubi cumuliformi via via più estese associate a rovesci e temporali dai settori montuosi piemontesi, a quelli Lombardi e fino alle Alpi retiche ... Leggi su meteoweb.eu

Nessuna allerta meteo presente. Venerdì, 10 luglio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura ...

Aggiornamento previsioni meteo Pesaro, giovedì, 9 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata s ...

