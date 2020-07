Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: temporali in arrivo, bora sulla costa (Di venerdì 10 luglio 2020) Una Allerta di colore giallo per pericolo di temporali è stata lanciata dalla Protezione civile Fvg, dalla mezzanotte di oggi fino a quella di domani, spiegando che è in avvicinamento una depressione alle Alpi con successivo passaggio di un fronte freddo proveniente dall’Atlantico settentrionale, che saranno appunta causa di condizioni di instabilità. sulla zona montana e pedemontana saranno possibili rovesci o temporali già al mattino, più probabili comunque nel pomeriggio e in serata, quando si estenderanno a tutta la regione. Saranno possibili anche temporali localmente forti. In serata soffierà bora da sostenuta a forte, specie sulla costa. Questi fenomeni potranno causare situazioni di crisi ... Leggi su meteoweb.eu

