Allerta Meteo Estofex, torna il forte maltempo al Nord: violenti temporali sulle Alpi con nubifragi, grandine e forte vento (Di venerdì 10 luglio 2020) Allerta Meteo – Il maltempo tornerà a farsi sentire molto minacciosamente al Nord Italia nel weekend. A partire già da oggi, venerdì 10 luglio, con Estofex (European Storm Forecast Experiment) che ha emesso un’Allerta di livello 1 e 2 per Nord Italia, Francia sudorientale, Svizzera, Germania sudorientale, Repubblica Ceca e Austria per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, forti raffiche di vento. Livello 1 e 2 per Polonia e Bielorussia per forti raffiche di vento, tornado e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per i Pirenei e la Turchia orientale per nubifragi e grandine ... Leggi su meteoweb.eu

