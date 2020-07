Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali intensi e vento forte da domani (Di venerdì 10 luglio 2020) “Nella seconda parte della giornata di sabato 11 luglio una saccatura in discesa dal settore alpino porterà condizioni di marcata instabilità su tutta la regione. Durante il pomeriggio temporali anche intensi potranno interessare in modo irregolare tutta la regione, in particolare il settore occidentale e le zone di pianura settentrionali. Nella sera-notte i fenomeni temporaleschi, associati al passaggio di sistema frontale che attraverserà la regione spostandosi da nord verso sud, saranno più diffusi e interesseranno prevalentemente il settore centro-orientale della regione. Oltre alle raffiche di vento associate agli eventi temporaleschi, si segnala un aumento della ventilazione di bora durante la sera-notte, con venti che sul settore nord-orientale e costiero della regione potranno raggiungere ... Leggi su meteoweb.eu

Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Sabato 11/07/2020 ?? #AllertaGialla in Emilia Romagna, FriuliVG, Piemonte, Veneto Bollettin… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Sabato 11/07/2020 ?? #AllertaArancione in Lombardia Bollettino diramato il 10/07/2020 14:56… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 11/07/2020, diramato dal @DPCgov il 10/07/2020 Ricevi… - LuinoNotizie : #Allerta #meteo, tornano temporali e vento forte anche nell'#altoVaresotto. Attenzione dalle prossime ore… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 10/07/2020, diramato dal @DPCgov il 10/07/2020 Ricevi… -