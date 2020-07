Alleanze regionali a rischio. Il Morandi frena le intese 5S-Pd. Dopo il caso Genova diventa più difficile correre insieme. E adesso c’è chi accusa Conte di essersi mosso tardi (Di venerdì 10 luglio 2020) Più di qualcuno, sulla querelle Autostrade-Ponte Morandi, comincia a giusta ragione a interrogarsi sui tempi: perché Paola De Micheli – ci si chiede – ha autorizzato (anche se pro tempore) Aspi a gestire il nuovo Ponte Morandi pur sapendo che di lì a poco la Corte Costituzionale si sarebbe espressa sull’estromissione dei Benetton dalla ricostruzione del viadotto? E perché, soprattutto, Giuseppe Conte, pur avendo annunciato tempo fa che una decisione sulla questione della revoca delle concessioni non ha mantenuto la parola, lasciando passare parecchio tempo? Tempo – ed è questo il dubbio di più di qualcuno – inutile considerando che, appena è scoppiata la bomba, il presidente del Consiglio ha prontamente detto che una decisione sarà presa ... Leggi su lanotiziagiornale

Marche, il gruppo 5S si scioglie sull'alleanza con i dem

Sono ore febbrili nella trattativa per portare il Movimento 5 Stelle nella coalizione di centrosinistra per le regionali delle Marche. Ieri il gruppo pentastellato in consiglio si è sciolto: su quattr ...

Antonella Laricchia, candidata presidente dei 5S in Puglia«Alleati del Pd? Solo senza Emiliano e con le nostre regole»

Sì ma ha sentito Conte? Si è detto favorevole a una alleanza. Quello che accadrà in Puglia potrà avere ripercussioni importanti anche a Roma… Il presidente ha anche detto che lui non interferisce con ...

