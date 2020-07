Allarme per una nuova epidemia di polmonite sconosciuta proveniente dal Kazakistan: “è più mortale del Coronavirus” (Di venerdì 10 luglio 2020) L’Allarme è stato lanciato dalla Cina: una nuova epidemia di “polmonite sconosciuta“, persino più mortale del coronavirus, sarebbe scoppiata in Kazakistan, uccidendo per ora oltre 1.700 persone in pochi mesi e il numero di casi sta aumentando in modo significativo da metà giugno in tutto il Paese. A renderlo noto è stata l’ambasciata cinese in Kazakistan. “Il dipartimento della Sanità del Kazakistan ed altre agenzie stanno eseguendo ricerche comparative e non hanno definito la natura del virus della polmonite“, si legge nella nota ufficiale, in base a quanto riportato dalla Cnn. In alcune aree del Paese le autorità avrebbero ... Leggi su meteoweb.eu

