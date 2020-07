Alessia Marcuzzi, presunto flirt con Stefano De Martino: marito di un’ex naufraga dell’Isola lancia frecciatina (Di venerdì 10 luglio 2020) Alessia Marcuzzi, nelle ultime ore, ha messo definitivamente a tacere il gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino, esploso in questi giorni e che sta già infiammando le pagine di cronaca rosa nostrane. La bionda conduttrice si sta infatti godendo le vacanze estive insieme al marito, alla figlia, ed al loro barboncino, smentendo in... L'articolo Alessia Marcuzzi, presunto flirt con Stefano De Martino: marito di un’ex naufraga dell’Isola lancia frecciatina proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Quale reazione di Calabresi al gossip sulla Marcuzzi?

