Alessia Marcuzzi non si esprime ma il marito della conduttrice ha le idee chiarissime (Di venerdì 10 luglio 2020) Alessia Marcuzzi e Stefano sono soltanto ottimi amici concetto ribadito all’infinito Alessia Marcuzzi ha deciso di non mettere in bocca sulla notizia del presunto flirt tra lei e Stefano De Martino. Sono stati proprio Stefano e Belen a smentire la fake news. Primo tra tutti è stato Stefano ad affermare che tra lui, lei e il marito c’è un ottimo rapporto, sono amici e si sentono spesso. Quando hanno saputo stesse girando la notizia si sono impegnati in una grassa risata, questo è ciò che ha rivelato il ballerino napoletano. Mentre proprio oggi Belen Rodriguez ha difeso Alessia affermando che si tratta soltanto di notizie frutto della cattiveria di gente che non ha molto da fare e che si diverte con poco. Stefano, ... Leggi su kontrokultura

