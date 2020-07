Alessia Marcuzzi marito furioso, gli amici lo chiamano per prenderlo in giro: la famiglia nega il saluto (Di venerdì 10 luglio 2020) Giorni difficili per Alessia Marcuzzi e non di meno per il marito Paolo Calabresi Marconi: il gossip ininterrotto sul presunto flirt tra la conduttrice romana e il giovane Stefano De Martino non sembra placarsi. E a farne le spese è ovviamente tutta la famiglia nella quale pare si respirasse già aria di bufera. Solo qualche mese fa, infatti, Alessia e il marito erano stati al centro dell’indiscrezione che li voleva in crisi: smentita dalla stessa Marcuzzi senza far troppo rumore, la vicenda era stata messa a tacere senza strascichi. Almeno fin quando la bomba De Martino-Marcuzzi-Rodriguez è esplosa senza lasciare scampo. Leggi anche >> Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi bacio appassionato: la showgirl dimentica De ... Leggi su urbanpost

