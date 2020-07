Al Festival di Majano sabato 15 agosto “The Powerful Gospel Chorale” (Di venerdì 10 luglio 2020) Musica e solidarietà si uniscono in un appuntamento unico al Festival di Majano. sabato 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, andrà infatti in scena l’evento benefico “A un metro da te”, che vedrà sul palco la straordinaria formazione The Powerful Gospel Chorale, diretta da Alessandro Pozzetto. Il ricavato sarà destinato interamente al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Udine, diretto dal Dott. Amato De Monte, e servirà ad implementare il sistema di informatizzazione del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, sostenendo in questo modo le terapie intensive dell’Ospedale di Udine per l’emergenza coronavirus. I biglietti per questo ... Leggi su udine20

