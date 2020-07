Al Bano, la figlia Jasmine lo ‘scomunica’: ecco cos’è successo (Di venerdì 10 luglio 2020) Periodo sotto i riflettori per Jasmine Carrisi, la più giovane dei figli di Al Bano che di recente ha fatto parlare di sé per più motivi. Alcuni sono di cuore, grazie alla relazione resa pubblica da alcuni scatti; altri lavorativi, con la decisione del padre di renderla parte dell’azienda di famiglia; altri ancora, hanno a che fare con la voglia della giovane di sfondare nello stesso campo del padre: la musica. Proprio a tal proposito, Jasmine ha rivelato perché non abbia usato il cognome Carrisi per il suo debutto. Jasmine Carrisi in rampo di lancio senza Al Bano La notizia è di qualche settimana fa: Jasmine Carrisi ha pubblicato un singolo dal titolo “Ego“, che segna di fatto il suo ... Leggi su howtodofor

infoitcultura : Jasmine, la figlia di Al Bano rinuncia al cognome Carrisi: il motivo e i dettagli - infoitcultura : ‘Non mi piace quello che fa…’: Al Bano contro Jasmine, il cantante non accetta la scelta di sua figlia - infoitcultura : Jasmine Carrisi rinuncia al cognome: decisione della figlia di Al Bano - infoitcultura : Al Bano Carrisi | La figlia Jasmine ammette: “Mi aveva avvisato” - infoitcultura : Chi è Jasmine Carrisi? Conosciamo meglio la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso -