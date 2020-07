Ajroudi: “Vorrei acquistare il Marsiglia. Sogno il colpo CR7” (Di venerdì 10 luglio 2020) Mohamed Ayachi Ajroudi, imprenditore franco-tunisino, ha confermato ai taccuini de Le Figaro il suo interesse per l’Olympique Marsiglia: “Mi piace il calcio, mi piace la disciplina tedesca, soprattutto quella del Bayern Monaco. Mi piace il gioco del Barcellona. Come giocatore invece dico Cristiano Ronaldo per il rispetto e la disciplina che incarna. Se Sogno il colpo CR7 per il Marsiglia? Nella vita tutto è possibile, è un Sogno che mi emoziona”. Foto: L’Equipe L'articolo Ajroudi: “Vorrei acquistare il Marsiglia. Sogno il colpo CR7” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

