Agricoltura | incontro al Ministero per il rilancio della Campania

Napoli – rilancio dell'Agricoltura campana, migliore utilizzo dei fondi europei destinati al settore, valorizzazione delle produzioni di eccellenza e riavvio dei lavori per un piano nazionale della nocciola, che vanta nel Salernitano la produzione Igp di Giffoni. Sono i temi affrontati dalla deputata salernitana Anna Bilotti in un incontro con il sottosegretario all'Agricoltura, Giuseppe L'Abbate. La parlamentare del Movimento 5 Stelle ha voluto evidenziare l'esigenza di iniziative di rilancio per superare le difficoltà originate dall'emergenza Covid 19, riprendendo tra l'altro il progetto del piano corilicolo nazionale già sollecitato a dicembre con un'iniziativa alla Camera dei deputati

