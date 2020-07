Afaf, dalla Palestina agli Stati Uniti nello sprofondo dell’animo umano (Di sabato 11 luglio 2020) Afaf è intenta a pregare in uno stanzino del liceo femminile che dirige a Chicago quando un uomo armato apre il fuoco e stermina le studentesse. Lei sente gli spari, attende e comincia un viaggio lungo le proprie radici. Si congiunge a sua madre e suo padre, rivede sua sorella e il percorso che l’ha portata a una scelta religiosa. C’è però dell’altro nel primo romanzo di Sahar Mustafah, figlia di palestinesi emigrati negli Stati Uniti, che si era già … Continua L'articolo Afaf, dalla Palestina agli Stati Uniti nello sprofondo dell’animo umano proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Afaf dalla

Il Manifesto

Afaf è intenta a pregare in uno stanzino del liceo femminile che dirige a Chicago quando un uomo armato apre il fuoco e stermina le studentesse. Lei sente gli spari, attende e comincia un viaggio lung ...Istruzione universitaria o altri percorsi post diploma, studiare in Toscana è sicuro. E’ sicuro dal punto di vista formativo e del diritto allo studio perché la Toscana offre servizi specifici per sem ...