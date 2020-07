Adriana Volpe asfalta Magalli: “Non hai rispetto per le donne” (Di venerdì 10 luglio 2020) Ha iniziato ricacciando indietro le lacrime ma poi ha finito sfoderando la sua solita grinta: Adriana Volpe non ci sta a farsi deridere e “zittire” dal suo ex collega di Fatti Vostri, Giancarlo Magalli e in diretta su Tv8 e su Instagram ha replicato al gesto poco signorile pubblicato a sua volta dal conduttore. A poche ore dalla frecciatina al vetriolo del conduttore dei Fatti Vostri, che aveva postatoArticolo completo: Adriana Volpe asfalta Magalli: “Non hai rispetto per le donne” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - zazoomblog : Adriana Volpe asfalta Magalli: “Non hai rispetto per le donne” - #Adriana #Volpe #asfalta #Magalli: - star46843 : RT @darveyfeels_: È tornato il “CU CU RUCCUCÙ CUCUZZA” targato Adriana Volpe, ora piango per questo throwback al GFVIP ???? #OgniMattina htt… -