ADR | Fiumicino riparte sempre all’insegna della sicurezza

(Teleborsa) – Con 240 voli al giorno e oltre 20mila passeggeri l'Aeroporto di Fiumicino si prepara a ripartire. L'obiettivo è chiudere a luglio sopra al mezzo milione di viaggiatori ma la priorità al momento rimane la sicurezza. La ripresa post lockdown dello scalo romano parte dal Terminal 3 dal quale, al momento, vengono effettuati tutti i check-in e i controlli di sicurezza. Dal primo luglio tutti i voli vengono operati dall'Area di imbarco E nella quale è stata allestita una nuova zona per il controllo dei passaporti. Il ritorno alla normalità passa anche dalla riapertura delle attività commerciali di quest'area, una piazza di oltre 10mila metri quadri dedicati allo shopping e alla ristorazione. "La nostra priorità e la nostra maggiore attenzione ...

(Teleborsa) - Con 240 voli al giorno e oltre 20mila passeggeri l'Aeroporto di Fiumicino si prepara a ripartire. L'obiettivo è chiudere a luglio sopra al mezzo milione di viaggiatori ma la priorità al ...Si chiede sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza“. Non solo: “I passeggeri del volo sono stati posti tutti in isolamento. (TerzoBinario.it) Immagine di reperto ...