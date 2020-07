“Addio Belen”, Stefano De Martino vende un ricordo che lo legava a lei (Di venerdì 10 luglio 2020) Stefano De Martino ormai ha deciso definitivamente di dire addio a Belen. Il ballerino ha deciso di vendere un ricordo che li legava. Stefano De Martino e Belen (fonte Instagram @StefanodeMartino e @belenrodriguezreal)Sono più di dieci anni che la storia tra Stefano De Martino e Belen tiene il mondo del gossip con il fiato sospeso. Il loro ultimo riavvicinamento ha fatto sognare in tanti, tanto da diventare un simbolo dell’iconica frase “l’amore vince su tutto”, ma a quanto pare non è stato così. I due, nonostante l’impegno, non ce l’hanno fatto e due mesi fa si sono detti addio per l’ultima volta. Questo allontanamento ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : “Addio Belen” Al Bano rivela: “Sono tornato con la Lecciso”. Romina è lontana DiLei