Addio al giornalista Silvestro Montanaro: si occupò di mafia e camorra (Di venerdì 10 luglio 2020) Il giornalismo piange la scomparsa di Silvestro Montanaro, scomparso all’improvviso a 66 anni dopo una vita spesa a raccontare di mafia e camorra Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa improvvisa a 66 anni di Silvestro Montanaro. Nato a Sora ma ormai casertano d’adozione ha iniziato la sua carriera giovanissimo a Paese … L'articolo Addio al giornalista Silvestro Montanaro: si occupò di mafia e camorra proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : Addio a #SilvestroMontanaro, straordinario giornalista di inchiesta - rifondazione20 : Rifondazione - Acerbo (Prc-Se): addio a Silvestro Montanaro,giornalista libero a cui la Rai dovrebbe delle scuse - NapoliToday : #Cronaca Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Silvestro Montanaro

È morto a 66 anni il giornalista Silvestro Montanaro. Aveva cominciato la sua carriera come corrispondente di Paese Sera e poi dell'Unità, per poi in seguito approdare alla Voce della Campania.