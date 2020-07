Achille Lauro riprende il progetto “1990”: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 10 luglio 2020) Il progetto 1990 di Achille Lauro – anticipato lo scorso novembre dall’omonimo singolo nato sulle note di Be My Lover – vedrà luce il prossimo 24 luglio, quando uscirà l’album ufficiale che conterrà 7 canzoni incise su altrettante basi di vecchie hit dei primissimi anni ’90. Una genialata, lasciatemelo dire. Oltre Be My Lover, Achille Lauro canterà anche sulle note di Scatman’s World, Sweet Dreams (Are Made Of This), Me and You, The Summer is Magic, Blue (Da Ba Dee) ed Illusion. Non vedo l’ora. Achille Lauro: ecco le hit che saranno presenti in 1990  Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su bitchyf

Boss Doms e Achille Lauro sono una delle coppie artistiche più amate dello showbiz. Il duo di musicisti (e amici storici), dalla periferia di Roma è riuscito a conquistare l'Olimpo della musica e il p ...

