Abi: Antonio Patuelli rieletto presidente (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG - Antonio Patuelli è stato rieletto presidente dell'Abi. L'Assemblea dell'associazione ha infatti eletto il nuovo Consiglio che si è immediatamente riunito e, come proposto ... Leggi su corrieredellosport

CorriereQ : Abi: Antonio Patuelli rieletto presidente - fisco24_info : Abi: Antonio Patuelli rieletto presidente: Nomina per acclamazione. Quarto mandato al vertice - andreadortenzio : Abi: Antonio Patuelli rieletto presidente #banche - LandoSileoni : RT @FABI_News: ??Le dichiarazioni del segretario generale della #Fabi, @LandoSileoni, a commento del rinnovo, per altri due anni, del mandat… - FABI_News : ??Le dichiarazioni del segretario generale della #Fabi, @LandoSileoni, a commento del rinnovo, per altri due anni, d… -