A Wall Street si scatenano gli acquisti (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,80%, a 25.911 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.166 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (0%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,39%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori finanziario (+2,41%), energia (+2,07%) e utilities (+1,93%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori sanitario (-0,56%) e informatica (-0,46%). Tra i protagonisti del Dow Jones, JP Morgan (+3,82%), Goldman Sachs (+3,75%), DOW (+3,27%) e Travelers Company (+2,27%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft, che continua la seduta con -0,60%. Deludente Visa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Tra i best performers del Nasdaq 100, Netflix ... Leggi su quifinanza

Tonica Wall Street

(Teleborsa) – continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,40%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.155 punti. Leggermente negativo il ... Wall Street giù : scontro Trump-Corte Suprema. Milano chiude a -2% schiacciata da Atlantia(-8%) La holding dei Benetton va ko dopo la decisione della Corte costituzionale sul decreto Genova che complica la trattativa per mantenere le concessioni autostradali . In Europa resiste solo Francoforte . Petrolio in netto calo

La holding dei Benetton va ko dopo la decisione della Corte costituzionale sul decreto Genova che complica la trattativa per mantenere le concessioni autostradali . In Europa resiste solo Francoforte . Petrolio in netto calo La camicia di Wall Street cerca un salvatore per evitare la bancarotta Un botton molto molto in down. Brooks Brothers lo storico marchio di camice newyorkese, dal 2001 in mano a Claudio Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica Leonardo, rischia grosso. Il gruppo, primo a introdurre i bottoncini che consentono di ...

