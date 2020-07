A Napoli Floyd diventa “Nun respiro”: rapper contro il razzismo (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Esce oggi, 10 luglio 2020 su Youtube, il singolo “Nun respiro”, ad opera di un collettivo di artisti della scena musicale napoletana, esponenti soprattutto del mondo hip-hop: Jbone, Sonakine, Dope One, Fabio Farti, ‘o Tre, Beatmas e Otruf con la collaborazione degli ‘o Rom, band partenopea dedita alla world music e che da oltre dieci anni fonde musiche tradizionali napoletane, balcaniche e sonorità rom. Il progetto, ideato dai producer Jbone e Sonakine, è nato dall’urgenza di comunicare il proprio dissenso all’indomani del drammatico episodio della morte di George Floyd, il 25 maggio 2020, ucciso dall’agente di polizia Chauvin, a Minneapolis. “I can’t breathe”, le ultime parole pronunciate da Floyd e ... Leggi su anteprima24

