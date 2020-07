A maggio rimbalza la produzione industriale, ma su base annua -20,3% (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La produzione industriale rimbalza a maggio rispetto ad aprile, ma su base annua è ancora in netto calo. Lo rileva l’Istat. Lo scorso mese l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato del 42,1% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio, il livello della produzione cala del 29,9% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali diffusi in tutti i comparti: aumentano in misura marcata i beni strumentali (+65,8%), i beni intermedi (+48,0%), i beni di consumo (+30,8%) e, con una dinamica meno accentuata cresce l’energia (+3,4%).Corretto per gli effetti di calendario, a ... Leggi su ildenaro

