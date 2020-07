A maggio la produzione industriale cresce del 42,1% rispetto ad aprile, ma -20% rispetto al 2019 (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Dopo la forte flessione registrata ad aprile, mese caratterizzato dalle chiusure in molti settori produttivi in seguito ai provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria, a maggio si assiste ad una significativa ripresa delle attività: tutti i comparti sono in crescita congiunturale, ad eccezione di quello delle industrie alimentari, bevande e tabacco, che registra una leggera flessione. Il livello della produzione, peraltro, risente ancora della situazione generata dall’epidemia di Covid-19: l’indice generale, al netto della stagionalità, presenta una flessione del 20,0% rispetto al mese di gennaio, ultimo periodo precedente l’emergenza sanitaria. Lo fa sapere l’Istat. I DATI NEL DETTAGLIO Leggi su dire

istat_it : A maggio 2020 la produzione industriale aumenta del 42,1% su aprile e diminuisce del 20,3% su base annua #istat… - TgLa7 : #Francia: produzione industriale rimbalza a +19,6% a maggio - Agenzia_Ansa : #Produzioneindustriale a maggio +42,1%. #Istat: 'Significativa ripresa delle attività' dopo il #lockdown. Su base a… - broby68 : A maggio produzione industriale in aumento - codeghino10 : RT @Agenzia_Italia: Sulla produzione industriale pesa ancora il Covid, a maggio, +42,1% ma -20,3% sull'anno -