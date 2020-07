399 volte De Gea: supera Schmeichel per numero di presenze in Premier League e… gli chiede scusa (Di venerdì 10 luglio 2020) Una serata importante per il Manchester United e per David de Gea. Il portiere spagnolo dei Red Devils ha stabilito un record per numero di partite giocate da calciatori stranieri in Premier League. Lo spagnolo ha messo a referto la presenza numero 399 nel massimo campionato inglese (tutte con la maglia dello United), battendo addirittura il danese Peter Schmeichel.De Gea: record e siparietto socialcaption id="attachment 582293" align="alignnone" width="600" De Gea (getty images9/caption3-0 all'Aston Villa e grande festa per il Manchester United che si è trovata a festeggiare anche il grandissimo traguardo del suo portiere. 399 presenze in Premier League, una in più di Peter Schmeichel, fermatosi a 398. Timbrare il ... Leggi su itasportpress

