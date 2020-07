18enne investe 6 amici, Natalia muore a 27 anni. Gravissima la sorella incinta (Di venerdì 10 luglio 2020) Travolge un gruppo di amici con l’auto e uccide una 18enne. I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano insieme al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Nola hanno arrestato per omicidio stradale un 18enne napoletano. Questa notte il ragazzo era alla guida di un’utilitaria in compagnia di un amico. Insieme percorrevano via Ottaviano quando il giovane conducente ha perso il controllo della vettura e ha investito sei persone, intente a chiacchierare davanti a un negozio a San Gennaro Vesuviano. La macchina è piombata sul marciapiede e ha colpito in pieno i giovani: una 26enne, Natalia Boccia, studentessa, è morta sul colpo. Tra i feriti, anche la sorella della vittima, Pasqualina Boccia, 34 anni, al settimo mese di gravidanza: portata in ospedale, ha ... Leggi su caffeinamagazine

