11 luglio 1982, l’Italia è campione del mondo: lo storico 3-1 alla Germania Ovest e l’urlo di Tardelli (Di sabato 11 luglio 2020) Quella dell’11 luglio 1982 può essere considerata una giornata storica, l’Italia vince infatti il suo terzo Mondiale. Allo stadio Bernabeu la squadra di Enzo Bearzot supera in finale la Germania Ovest con il risultato di 3-1, è un trionfo per gli azzurri. Il primo tempo si conclude a reti inviolate, per Cabrini anche un rigore sbagliato, poi la partita svolta nella ripresa, vantaggio con Paolo Rossi, poi il raddoppio arriva grazie a Marco Tardelli, il cui urlo di gioia rimarrà nella storia. Altobelli firma il 3-0, di Breitner il gol della bandiera. Un epilogo incredibile dopo un inizio di competizione che non era stato di certo entusiasmante: 3 pareggi al primo turno, poi le grandi vittorie in sequenza contro Argentina, il grande favorito Brasile, la Polonia e, ... Leggi su calcioweb.eu

Italia-Brasile 3-2 - la Tragedia del Sarrìa – 5 luglio 1982 – VIDEO Il 5 luglio 1982 va in scena allo stadio di Sarrìa la storia partita del Mondiale tra Italia e Brasile, in cui Paolo Rossi trascinò gli azzurri Lo Stadio di Sarrìa di Barcellona ospitò il 5 luglio 1982

L'Italia batte 3-2 il Brasile : il 5 luglio 1982 Paolo Rossi entra nella storia del calcio Una vittoria storica, rimasta nell'immaginario di tutti coloro che l'hanno vissuta ma anche delle generazioni che sono venute dopo quel 5 luglio 1982. L'Italia batte 3-2 il favorito Brasile nel secondo turno eliminatorio dei

