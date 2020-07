Zoe Cristofoli, surf tra le onde: arriva il commento di Theo Hernandez (Di giovedì 9 luglio 2020) Giornata tra le onde per Zoe Cristofoli, compagna del terzino del Milan Theo Hernandez. La modella si è dedicata al surf e al termine dell’intensa avventura, ha postato qualche scatto sul proprio profilo Instagram. “02:02 finalmente a letto. Sfogliando tutte le foto di oggi” è stata la didascalia scelta da Zoe. Immancabile il commento di apprezzamento del fidanzato Hernandez, che ha risposto con l’emotico sorridente e un cuoricino. View this post on Instagram 02:02 finalmente a letto💜 Sfogliando tutte le foto di oggi✨ A post shared by ZOE Cristofoli (@zoe Cristofoli) on Jul 7, 2020 at 5:04pm PDT Leggi su sportface

sportli26181512 : Zoe sexy surfista e Theo Hernandez 'sbava' su Instagram: Zoe sexy surfista e Theo Hernandez 'sbava' su Instagram La… - PaeseRoma : “Abbracciamoci adesso”: il nuovo singolo di Lybo feat Zoe Cristofoli - sburrodue : RT @macho_morandi: @frnkieero Con quel video non mi verrebbe duro neanche se ci fosse li zoe cristofoli. - macho_morandi : @frnkieero Con quel video non mi verrebbe duro neanche se ci fosse li zoe cristofoli. - TeenaMahr : RT @FredtheFake: Cit. Zoe Cristofoli -

Ultime Notizie dalla rete : Zoe Cristofoli Zoe Cristofoli e Theo Hernandez scatenano Milan-Juve Virgilio Sport La Super Coppia Vip consuma un rapporto completo in barca! Le immagini stanno facendo il giro del mondo

Un’altra bellissima bionda per Theo Hernandez, campione del Milan. I fotografi del settimanale Nuovo sono riusciti a sorprendere il difensore a bordo di un lussuoso yacht in compagnia di un volto già ...

L'accoppiata “glamour” che mancava sulla scena rap: Lybo e Zoe Cristofoli presentano la hit 'Abbracciamoci'

Grande trepidazione in casa della neonata etichetta Alieno per l’uscita del singolo “Abbracciamoci adesso” del giovane rapper Lybo, in featuring con la modella e influencer Zoe Cristofoli, al suo esor ...

Un’altra bellissima bionda per Theo Hernandez, campione del Milan. I fotografi del settimanale Nuovo sono riusciti a sorprendere il difensore a bordo di un lussuoso yacht in compagnia di un volto già ...Grande trepidazione in casa della neonata etichetta Alieno per l’uscita del singolo “Abbracciamoci adesso” del giovane rapper Lybo, in featuring con la modella e influencer Zoe Cristofoli, al suo esor ...